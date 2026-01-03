Çorum'da evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı
Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın sonucu 1 kişi ağır yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.
Yatukçu Mahallesi'nde Erdoğan Şirin'e ait evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu.
İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince, vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel