Çorum'da "yan bakma" kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'da yaşanan bir kavga sonucunda bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, yan bakma meselesi yüzünden Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak'ta, Y.K. ile E.E. ve A.H. arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
