Yamaç paraşütüyle düştüğü dere yatağından 5 saat sonra kurtarıldı

Çorum'da yamaç paraşütü yapan sağlık personeli R.A., paraşütünün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan R.A., sedyeyle 1,5 km taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

ÇORUM'da yamaç paraşütü yapan sağlık personeli R.A. (33), paraşütün dolaşması sonucu düştüğü dere yatağından ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı bulunan R.A., sedyeyle 1,5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Kösedağ mevkisinde meydana geldi. Sağlık personeli olan R.A., yamaç paraşütüyle havalandı. İddiaya göre; bir süre havada süzülen R.A., paraşütünün dolaşması sonucu kontrolünü kaybedip merkeze bağlı Koparanceviz mevkisindeki dere yatağına düştü. Düştükten sonra cep telefonuyla konum bilgisini paylaşıp yardım isteyen R.A.'nın ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Engebeli arazi ve karanlık nedeniyle ekipler, yaklaşık 5 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından R.A.'ya ulaşabildi. Dere yatağında yaralı halde bulunan sağlıkçıya ilk müdahalesi de olay yerinde yapıldı. Daha sonra sedyeye alınan R.A., ekipler tarafından yaklaşık 1,5 kilometre boyunca taşınarak ambulansın bulunduğu noktaya getirildi. Ambulanstaki müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan R.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
