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Sungurlu'da dev ekranda Galatasaray coşkusu

Sungurlu'da dev ekranda Galatasaray coşkusu
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Sungurlu Belediyesi, Arca Çorum FK'nin Galatasaray deplasmanını Atatürk Meydanı'na kurduğu dev ekranda vatandaşlarla birlikte izledi. Taraftarlar, 2-2 biten maçta takımlarını bayrak ve tezahüratlarla destekledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin deplasmanda Galatasaray ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

Sungurlu Belediyesince, Arca Çorum FK'nin maçlarının izlenmesi için Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, 21.30'da başlayan karşılaşma öncesi Atatürk Meydanı'nda yerini aldı.

Maçın başlamasıyla birlikte Çorum FK bayraklarıyla takımlarını destekleyen taraftarlar, maç süresince tezahürat yaptı.

Taraftarlar, 2-2 berabere tamamlanan maçta büyük coşku yaşadı.

Kaynak: AA
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