Çorum'da "Vakti kuşanmak" temalı sabah namazı buluşması düzenlendi

Güncelleme:
Çorum'da 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi' kapsamında düzenlenen sabah namazı buluşmasında, İl Müftü Vekili Fazlı Saraç, insan ilişkileri ve değerler eğitimi hakkında konuştu.

Çorum'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında "Vakti kuşanmak" temalı sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aile Yılı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İl Müftülüğü iş birliğiyle yapılan etkinlikte öğrenciler, aileleriyle Mehmet Zahit Kotku Camisi'nde buluştu.

Burada kılınan sabah namazının ardından İl Müftü Vekili Fazlı Saraç, katılanlarla sohbet etti.

Saraç, dostluk ve doğru arkadaş seçiminin önemine dikkati çekerek, "İnsan kimlerle birlikteyse zamanla onlara benzer. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle olmak hayatı şekillendirir." ifadelerini kullandı.

Saraç, ayrıca, Hz. Muhammed'in aile yapısı, gençlere verdiği değer ve değerler eğitiminin toplumdaki yerini örneklerle anlattı.

Etkinliğin ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
