Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 2 bin 346 sentetik ecza hapı, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 zanlı, teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 346 sentetik ecza hapı, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
