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Çorum'da Uluslararası Suluboya Festivali başladı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası Suluboya Festivali'nin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası Suluboya Festivali'nin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Gemici Şehit Astsubay Mustafa Ayna Tabiat Parkı'nda düzenlenen Uluslararası Suluboya Sergisi ve Resim Çalışması'na, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kosova ve İran'dan 17 sanatçı ve akademisyen katıldı.

Kaymakam Furkan Duman, açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin ilçede sanata ilgi duyan ve bu alana yatkın kişileri cesaretlendirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında sanatçıların daha önce hazırladığı sulu boya çalışmaları sergilenirken, sanatçılar da alanda canlı resim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda Osmancık'ın tarihi ve doğal güzellikleri sulu boya eserlerine yansıtıldı.

Vatandaşlar ve öğrenciler, hem sergilenen eserleri inceleme hem de sanatçıların canlı resim çalışmalarını yakından takip etme fırsatı buldu.

Osmancık Uluslararası Suluboya Festivali kapsamında ilçede sergi, atölye çalışmaları ve çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış törenine, Osmancık Belediye Başkan Vekili Mustafa Duman, Festival Küratörü ve Sanatsal Koordinatör Hasan Hüseyin Uluhan'ın yanı sıra farklı ülkelerden sanatçılar katıldı.

Festival, 18 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
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