Çorum'da Uçurtma Faciası: Genç Akıma Kapılarak Ağır Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmayı kurtarmaya çalışan genç akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmayı kurtarmaya çalışan genç akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak için elektrik direğine çıkan Doğanay Nadaslı (17)akıma kapıldı. Mahallede yaklaşık 1 saat elektrik verilemez iken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - ÇORUM