Çorum'da Turizm Haftası Töreni Düzenlendi

Çorum'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Vekili ve Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Elvan Çelebi köyündeki törende yaptığı konuşmada, Çorum'un zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan bir kent olduğunu söyledi.

Köse, Turizm Haftası etkinliklerinin Çorum'un turizm alanında edindiği yeri sağlamlaştırmasına ve daha ileri götürmesine katkı sağlamasını temenni etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da Çorum'un sahip olduğu turizm değerleri hakkında bilgi verdi.

Törende konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Ali İzzet Yılmaz, "İnanç Turizmi Açısından Elvan Çelebi" konulu sunum yaptı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen'in ney dinletisi sunduğu etkinlikte, kentteki kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı.

Törene Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de katıldı.