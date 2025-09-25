Çorum'da Tüfekle Vurulan Gökhan Dal'ın Cinayetinde 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

ÇORUM'da Gökhan Dal'ın (36), tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Petshop işleten Gökhan Dal ile iş yerine gelen S.Ç., D.N.D., T.P. ve İ.M.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Dal, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dal, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Dal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından Çorum-Sungurlu kara yolunda kaçtıkları araçla yakalanıp gözaltına alındı. Öte yandan, emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.