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Çorum'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Çorum'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, 11 projenin sergilendiği etkinlikle katılımcılara sunuldu. Fuar, 6 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen fuarda 11 proje, öğrenci ve velilerin ilgisine sunuldu.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve davetliler, açılış töreninin ardından fuarı gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Mecitözü İmam Hatip Ortaokulundan matematik ve dil edebiyat alanlarında 2, Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesinden ise 2'şer kimya ve matematik, 3 biyoloji ve değerler eğitimi ile coğrafya alanlarından birer olmak üzere toplam 11 projenin sergilendiği fuar, 6 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
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