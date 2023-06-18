Çorum'da traktör kazası: 1 ölü

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Atik (54), Emirler köyündeki arazisinde çalıştığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada başından yaralanan Atik, ambulansla kaldırıldığı Boğazkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.