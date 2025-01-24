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Çorum'da Traktör Çalındı İddiası Sahte Çıktı

Çorum'da Traktör Çalındı İddiası Sahte Çıktı
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Çorum’un Mecitözü ilçesinde, traktörünün çalındığını iddia eden A.M. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, traktörün sahibi tarafından çukura gömüldüğünü tespit etti.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde traktörünü çukura gömdükten sonra çalındığı iddia eden kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.M, tarlasında çalışırken traktörünün çalındığı iddiasıyla İl Jandarma Komutanlığına başvurdu.

İhbar üzerine jandarma dedektiflerince inceleme başlatıldı.

A.M'nin çelişkili ifadeler vermesinden şüphelenen ve aracın çalındığı alana hiç gitmediğini tespit eden ekipler, traktörün sahibi tarafından açılan çukura gömüldüğünü ve üzerinin ağaç dallarıyla kapatıldığını belirledi.

Traktör ekiplerce çukurdan çıkarıldı, A.M. "suç uydurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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