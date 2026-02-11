TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü, araçtan güçlükle çıkarıldı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
Çorum'da gerçekleşen trafik kazasında 25 yaşındaki Merve Elmas, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi süreci devam ediyor.
MERVE KURTARILAMADI
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında Merve Elmas (25) kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel