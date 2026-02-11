TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü, araçtan güçlükle çıkarıldı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

MERVE KURTARILAMADI

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında Merve Elmas (25) kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.