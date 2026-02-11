Haberler

TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü, araçtan güçlükle çıkarıldı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

Güncelleme:
Çorum'da gerçekleşen trafik kazasında 25 yaşındaki Merve Elmas, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi süreci devam ediyor.

MERVE KURTARILAMADI

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında Merve Elmas (25) kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.



