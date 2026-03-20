Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Çorum-İskilip kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif B. (49) idaresindeki 06 GGU 25 plakalı otomobil, Çorum- İskilip kara yolu Ömerbey köyü mevkisinde Mehmet Ali S'nin (53) kullandığı 19 UF 538 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 06 GGU 25 plakalı araçta bulunan Kezban B. (47), Enes B. (16), Esra B. (26) ve Hayrunnisa B. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
