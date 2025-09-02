Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Çorum'un Laçin ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kadir A. idaresindeki 05 DM 493 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan G.A. ve T.A. hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
