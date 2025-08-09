Çorum'da Trafik Kazası: 10 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 10 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Mustafa Ç. (24) idaresindeki 55 ANT 098 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Sami A'nın (46) kullandığı 34 MVY 369 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Kadir Ç. (59), Keziban Ç. (54), Elif Ç. (19), Buket A. (20), Şükrü G. (71), Nigar A. (40), Zeynep A. (14) ve Caner A. (22) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
