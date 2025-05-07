Çorum'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Çorum-Samsun kara yolunda, Azerbaycan uyruklu sürücünün kullandığı tır, bariyere çarpıp yol kenarına çıktı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da bariyere çarpıp yoldan çıkan tırdaki sürücü yaralandı.
Azerbaycan uyruklu E.K.J. (39) idaresindeki 77- XA 457 plakalı deterjan yüklü tır, Çorum- Samsun kara yolunun Ahmediye köyü yakınlarında çelik bariyere çarpıp yol kenarına çıktı.
Sürücünün yaralandığı kaza dolayısıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, gelen sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada, hasar gören tırın dorsesindeki malzeme de yol kenarına saçıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel