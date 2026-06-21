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Çorum'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Metin Ü. yönetimindeki 51 ABD 616 plakalı TIR ile Hüseyin Ç. idaresindeki 34 EN 0523 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Ç. ile yolcular Mustafa D., Burcu G. ve Ece Naz G. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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