Çorum'da taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Kamyonun devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Çorum'da bir taş ocağında kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güngör Hoşgör'ün kullandığı taş yüklü kamyon, Çalıca köyündeki bir taş ocağında boşaltım yaptığı sırada uçurumdan devrildi.
Kazada kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kamyonun uçurumdan devrilme anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan