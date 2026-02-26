Haberler

Çorum'da Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenleyerek çalışma mevzuatı, yasal haklar ve iş kazası önleme konularında bilgi sağladı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim kapsamında personele çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sonuçları gibi genel konular hakkında bilgi verildi.

Eğitimde ayrıca iş kazalarının sebepleri, korunma yöntemleri, risk değerlendirmesi ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi teknik başlıklarda bilgi aktarıldı.

Sağlık başlığında ise meslek hastalıkları, biyolojik ve fiziksel risk etmenleri, ergonomi ve sağlıklı çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince de ilk yardım farkındalığı eğitimi verildi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Epstein bağlantılı uçuşların, 2019'a kadar İngiliz havalimanları ve üslerini kullandığı belirlendi

Sapık milyardere, o ülke tüm havalimanlarını açmış
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler