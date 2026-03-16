Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazada bir elektrik trafosu da zarar gördü.

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Emine A. idaresindeki 55 ANR 197 plakalı minibüs, Abdulsamet Ş'nin kullandığı 19 AAV 712 plakalı otomobille Gülabibey Mahallesi Bağcılar 6. Cadde'de çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan işçiler Sadegül A, Hanife B, Özcan Ç. ile Suriye uyruklu Manet K.G. ve kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kazada savrulan otomobilin çarptığı elektrik trafosunda hasar meydana geldi.

Devrilen minibüs ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Yol kenarında fark edildi! Yanına giden korkunç manzara ile karşılaştı
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
Uşak'ta gökyüzünde parlak bir cisim görüldü

Bir ilimizin semalarında görüldü! Kimse ne olduğunu bilmiyor
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı