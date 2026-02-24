Çorum'da "Tarihi Kent Meydanı Projesi"nde kamulaştırılan son yapının yıkımına başlandı

Çorum'da şehir merkezinin çehresi değiştirmek amacıyla yürütülen "Tarihi Kent Meydanı Projesi"nin ikinci etabında, tarihi Saat Kulesi ile tarihi Velipaşa Hanı arasında kalan son yapının kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından yıkımına başlandı.

Proje kapsamında tarihi Ulu Cami çevresindeki iki banka binası belediye tarafından kamulaştırılarak yıkıldı, alanda meydan düzenleme çalışması yapıldı.

Havuz ve oturma gruplarıyla süslenen meydanın bir yanındaki Dikiciler Arastası da restore edildi.

Meydanın diğer yanındaki tarihi Saat Kulesi'ne cephesi olan Ayakkabıcılar Arastası'ndaki iş yerleri de cephe sağlıklaştırma projesiyle orijinaline uygun olarak yenilendi.

132 yıllık tarihi Saat Kulesi, çevresinde bulunan asırlık Belediye Taş Bina ve Ayakkabıcılar Arastası'nın meydana bakan bölümünde yapılan ışıklandırma ile kent merkezi yeni bir görünüme kavuştu.

Diğer yandan Saat Kulesi'ne yakın mesafede yer alan yaklaşık 900 yıllık Ulu Cami ve 160 yıllık Velipaşa Hanı da restore edildi.

Tarihi Kent Meydanı Projesi'nin ikinci aşamasında ise Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki iş yerleri yıkılarak, alanın tarihi dokuya uygun hale getirilmesi için çalışma yürütüldü.

Çorum Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında kamulaştırma süreci tamamlanan son iş yerinin yıkımı başladı.

Çalışmaları inceleyen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere, fiziki anlamda küçük bir binanın yıkılmasına karşın kentin silüetinin ortaya çıkması bakımından önemli bir engeli aştıklarını söyledi.

Çorum'un kimlikli, tarihi dokuya sahip bir şehir olmasını istediklerini belirten Aşgın, "Çorum, Hititler'den, Roma'dan, Bizans'tan, Selçuklu'dan, Osmanlı'ya bin yılları aşan tarihe sahip bir şehir. Şehrimizin tarihi lokasyonlarımızın önünde engel olan tüm yapıların yıkılması, bizim için çok kıymetli." dedi.

Tarihi Kent Meydanı Projesi'nde önemli bir aşamanın daha kaydedildiğini dile getiren Aşgın, "Saat Kulesi ile Velipaşa Hanı'nı tarihi belediye binası ile Çöplü Arastası'nı da buluşturacak, şehrin tarihi dokusunu, kimliğini ortaya çıkartacak bir çalışmayı yapıyoruz. Yıkacağımız yer belki nicelik olarak çok küçük bir yer ama şehrin geleceği ve şehre katacağı değer bakımından son derece önemli bir işi yapacağız." diye konuştu.

Projenin ikinci etabının tamamlanmak üzere olduğunun altını çizen Aşgın, "Velipaşa Hanı önünde yaptığımız İkinci Etap Meydan Projemiz ile Saat Kulesi, belediye binamız birleşmiş olacak ve şehre gelen herkesin mutlaka fotoğraf çektirmek, anı oluşturmak isteyeceği bir alanı hayata geçirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Aşgın, yürüttükleri büyük projelerin önündeki küçük engelleri kaldırarak Çorum'u daha kimlikli hale getirdiklerini sözlerine ekledi.