Çorum'da taksiciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Çorum'daki taksiciler, Anadolu Ajansı'nın 2025'e damga vuran olaylarını yansıtan fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, dört ana kategori ve iki özel kategoride gerçekleştiriliyor.

Çorum'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazi Caddesi'ndeki bir taksi durağında görev yapan taksiciler Yunus Kazım Us, Özgür Tekeli, Yusuf Şen ve Hüseyin Çördük, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen oylamada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan olayları yansıttığı 6 kategorideki fotoğrafları inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", karelerini seçen esnaf, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında", "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta da Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

