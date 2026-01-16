Haberler

Çorum'da suni tohumlama hizmetlerine yönelik sözleşme imzalandı

Güncelleme:
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, suni tohumlama hizmetlerinin özel uygulayıcılara devrine ilişkin sözleşmeleri imzaladı. Toplantıda hayvansal üretimin sürdürülebilirliği ve temel desteklemeler ele alındı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile özel uygulayıcılar arasında, suni tohumlama hizmetlerinin özel uygulayıcılara devrine ilişkin sözleşme imzalandı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, serbest veteriner hekimleriyle bir araya gelerek şehirde yürütülen suni tohumlama hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılması, suni tohumlama sayıları ve başarı oranları, temel hayvancılık desteklemeleri, buzağı ölümlerinin önlenmesi ile hayvansal üretimin planlanması ve sürdürülebilirliği ele alındı.

Toplantıda ayrıca, kurum ile özel uygulayıcılar arasında, suni tohumlama hizmetlerinin özel uygulayıcılara devrine ve hizmetin yürütülmesine ilişkin sözleşmeler imzalandı.

Açıklamada, şehirde hayvansal üretimin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaların, kamu ve özel sektör iş birliğince devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
