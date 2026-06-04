Varlık barışı Resmi Gazete'de yayımlandı: Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemede varlık barışı da yer aldı.

YURT DIŞI KAZANÇLARINA 20 YIL BOYUNCA GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Yeni düzenleme uyarınca, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilere yönelik vergi muafiyeti getirildi. Buna göre; kişinin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla, ülke dışında elde ettiği kazançlardan tam 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak.

VARLIK BARIŞI 31 TEMMUZ 2027'YE KADAR UZATILDI

Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler için süreç yeniden esnetildi. Gerçek veya tüzel kişiler; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Bu süre zarfında bildirilen varlıklara isabet eden tutarlar hakkında hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

VERGİ BORCU TAKSİT SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

Amme alacaklarının tahsilat usulü ve tecil şartlarında da mükellefleri rahatlatacak adımlar da atıldı. Kamu alacaklarına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya (6 yıla) yükseltildi. Herhangi bir güvence göstermeden borçların ertelenebilmesini sağlayan teminatsız tecil tutarı üst sınırı ise 1 milyon liraya çıkarıldı.

NİTELİKLİ PERSONELE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Nitelikli hizmet merkezlerinin desteklenmesi amacıyla istihdam odaklı bir muafiyet devreye alındı. Bu merkezlerde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin, brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanması yasalaştı.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE 2047 YILINA KADAR DEV TEŞVİK

İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) küresel bir cazibe merkezi haline getirmek adına, buradaki kuruluşlara sağlanan tarihi vergi indirimlerinin ve muafiyetlerin süresi ciddi oranda uzatıldı. İFM'de katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatıldı. Bu kuruluşların kurulma ve izin aşamalarındaki finansal faaliyet harçları yönünden sağlanan 5 yıllık muafiyet süresi ise 20 yıla çıkarıldı.