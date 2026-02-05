Komşusunu öldürüp 6 parçaya ayıran şüpheli adliyede
Çorum'da dere yatağında bulunan parçalanmış cesedin ardından gözaltına alınan Ali Fuat Kırıcı tutuklandı, diğer üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KOMŞUSU TUTUKLANDI
Çorum'da parçalanmış cesedi dere yatağında bulunan Ali Osman Kaya'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan komşusu Ali Fuat Kırıcı, ağabeyi A.K., babası Y.K. ve akrabası H.A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkeme, Ali Fuat Kırıcı'nın tutuklamasına, diğer 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel