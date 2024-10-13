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Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti

Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Gazi Güler yaşamını yitirirken, kardeşi Orhan Güler ağır yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolatcık köyünde muhtar Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ile Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Secaattin D, tabancayla muhtar ve kardeşine ateş etti.

Köy muhtarı Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Orhan Güler yakınlarının yardımıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Güler, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve Alaca Kaymakam Vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Koksal ile bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

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