Haberler

Çorum'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde jandarma, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şahsın evinde Kalaşnikof tüfek ve ruhsatsız tabancalar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Kalaşnikof tüfekle 4 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaca ilçesinde iddiaya göre silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen G.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, dün G.B.'nin Karatepe köyündeki evine operasyon düzenledi. Ekiplerin aramalarında şüphelinin evinde, aracında ve çiftliğinde Kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 389 farklı çaplarda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
