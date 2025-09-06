Haberler

Çorum'da Şiddetli Yağışlar Cadde ve Sokakları Su Bastı

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Polis ve itfaiye ekipleri, olumsuzluklara karşı kontrollerini artırdı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Gök gürültülü yağışla birlikte Gazi Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Emniyet Kavşağı Akşemseddin ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Abide kavşağında su birikintileri meydana geldi.

Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
