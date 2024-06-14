Çorum'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu 3 Ağaç Devrildi, 1 Binanın Çatısı Uçtu

Çorum'da şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 3 ağaç devrildi, 1 binanın çatısı uçtu.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanakla etkili olan rüzgar sebebiyle 3 ağaç devrildi, 1 binanın da çatısı uçtu.

Aniden bastıran yağış, yayalar ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle su baskını, ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına ilişkin gelen 45 ihbara müdahale edildiği bildirildi.