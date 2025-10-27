Haberler

Çorum'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Çorum Gazi Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü, yangını fark ederek aracını yol kenarına çekti ve yardım çağırdı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

Çorum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın çevredekiler tarafından söndürüldü.

Mustafa Ö. idaresindeki 19 ADL 324 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
