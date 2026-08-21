Haberler

Çorum'da şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film gösterildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde açık hava sinemasında vatandaşlarla buluştu.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde açık hava sinemasında vatandaşlarla buluştu.

Osmancık Belediyesi tarafından Konser ve Sinema Geceleri etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen gösterime vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçenin yetiştirdiği şehit öğretmen Yalçın'ın hayatını konu alan yapım, açık havada izlendi.

Filmde, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Yalçın'ın öğretmenlik hayatı ve öğrencileriyle yaşadığı anlar anlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Kaynak: AA
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
İBB davasında savunma yapan Adem Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi

Verdiği rüşvetleri çocukları üzerine yemin ederek anlattı
Bakan Gürlek detayları paylaştı: İstanbul’da hırsızlık şebekesi, İzmir’de çete hesaplaşması çökertildi

İki meşhur taraftar grubuna operasyon: Gözaltılar var
Salah Trabzon'u karıştırdı

Yorum Trabzonspor taraftarının
Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler
Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı

Tuvaletin kapısını açan kabin memurları hayatlarının şokunu yaşadı
Daire kapısını kırıp kolileri çaldılar! İçindekiler de yola saçıldı

Daire kapısını meğer bunun için kırmışlar! Çaldıkları da yola saçıldı
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar