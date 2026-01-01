Çorum'da Şehit Aileleri Yeni Yılı Şehitlikte Karşıladı

Çorum'da şehit aileleri, yeni yıla Çorum Şehitliği'nde girdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, yılbaşı dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde program düzenlendi.

Program kapsamında şehit aileleri, gece saatlerinde şehitlikte bir araya geldi. Burada Kur'an okunduktan sonra şehitlerin ruhu için dua edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, duanın ardından şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle sohbet eden Çalgan, taziye dileklerini iletti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar önce birkaç şehit ailesiyle başlayan etkinliğin yıllar içinde geleneksel hale geldiğini söyledi.

Şehit ailelerinin birbirlerine "yılbaşı akşamı ne yapıyorsunuz?" diye sorduğunu belirten Deniz, "Biz de şehit ailelerimiz de 'çatısız evimizde olalım', evlatlarımızın, eşlerimizin, babalarımızın yanında olalım' dedik. Yaklaşık 6 yıldır her yılbaşı akşamında şehitlerimizin yanındayız. Amacımız şehitlerimizin yanında olmaktan ziyade, şehitlere vefa duygumuzu göstermek." dedi.

Etkinliğe son yıllarda protokol üyelerinin de katıldığını dile getiren Deniz, etkinliğe her yıl katılımın arttığını, gelecek yıllarda da geleneği sürdürmek istediklerini kaydetti.