Çorum'da çıkan yangında 2 traktör ve 2 bin saman balyası zarar gördü

Çorum'da bir evin samanlık bölümünde çıkan yangında 2 traktör ve 2 bin saman balyası zarar gördü.

Eskice köyünde Ferhat A'ya ait evin bitişiğinde bulunan samanlıkta elektrik sisteminden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 traktör ile yaklaşık 2 bin saman balyasında zarar oluştu.