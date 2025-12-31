Haberler

Çorum'da çıkan yangında 2 traktör ve 2 bin saman balyası zarar gördü

Güncelleme:
Çorum'un Eskice köyünde bir evin etkili olan elektrik sisteminden kaynaklandığı düşünülen yangında, 2 traktör ve 2 bin saman balyası zarar gördü.

Çorum'da bir evin samanlık bölümünde çıkan yangında 2 traktör ve 2 bin saman balyası zarar gördü.

Eskice köyünde Ferhat A'ya ait evin bitişiğinde bulunan samanlıkta elektrik sisteminden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 traktör ile yaklaşık 2 bin saman balyasında zarar oluştu.

