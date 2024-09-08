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Çorum'da Sağanak Yağış Sonucu Yollarda Su Birikintileri Oluştu

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Çorum'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu Osmancık ve İnönü caddelerinde büyük su birikintileri oluştu. Bazı yollar suların taşıdığı taşlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çorum Belediyesi, 107 adresten su baskını ihbarı aldığını ve müdahale edildiğini bildirdi. Sel nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kent merkezinde gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte Osmancık ve İnönü caddelerinde büyük su birikintileri oluştu.

Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi civarındaki bazı yollar, suların taşıdığı taşlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 107 adresten su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi.

Metrekareye 32 kilogram yağışın düştüğü belirtilen açıklamada, ihbarların tamamına müdahale edildiği kaydedildi.

Sel nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su baskını ihbarı gelen bazı noktaları ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

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