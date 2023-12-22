Çorum'da restoranda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Bahabey Caddesi'ndeki bir restoranda çıkan kavgada kafasına içki şişesi vurularak darbedilen M.D. (31) yaralandı.

İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kent genelinde devam eden uygulamaları denetleyen İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da telsiz anonsu üzerine olay yerine gelerek, bilgi aldı.

Kavganın ardından restorandan uzaklaşan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.