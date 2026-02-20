Haberler

Çorum'da iftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada

Çorum'da iftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da bir restorana gelen kimliği belirsiz şüpheli, işletme sahibi Burhan D.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırıda yara alan olmadı ancak olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

ÇORUM'da iftar saatinde kent merkezinde bulunan bir restorana gelen kimliği belirsiz şüpheli işletme sahibi Burhan D.'ye "U.T.'nin selamı var" diyerek tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Müşterilerin içeride bulunduğu sırada iş yerine giren şüpheli, iddiaya göre işletme sahibi Burhan D.'ye 'U.T.'nin selamı var' diyerek 5 el ateş etti. Kurşunlar şans eseri Burhan D.'ye ya da müşterilere isabet etmezken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, şüphelinin içeri girdikten sonra hedef aldığı Burhan D.'ye doğru silahını ateşlediği ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olay sırasında müşterilerin panikle kaçıştığı anlar da kamera kaydına yansıdı.

Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump yargıya savaş açtı: Bu hakimler ülkemizin utanç kaynağı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var