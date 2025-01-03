Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı bugün belli oluyor
Milyonların gözü dakikalar sonra yapılacak açıklamada
Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
İsrail'in kalbini gece yarısı bir kez daha vurdular
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
Binler sınıra doğru yürüyüşe geçti! 20 Ocak'tan önce ülkeye girecekler

Çorum'da Regaib Kandili Etkinlikleri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda camilerde namaz kılınıp dua edildi. Mihri Hatun Camisi’nde yapılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, sohbetler yapıldı. Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar birlik için dua etti ve kandil simidi dağıtıldı. Dodurga'da ise eski belediye başkanları için mevlit okutuldu.

Çorum'da Regaib Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki simge camilere giden vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Kargı İlçe Müftülüğünce Regaib Kandili dolayısıyla Mihri Hatun Camisi'nde kandil programı yapıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, kaside ve ilahiler söylendi.

Daha sonra İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, Regaib gecesinin anlam ve önemine binaen sohbet gerçekleştirdi.

Cemaatle kılınan yatsı namazından sonra program sona erdi.

Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camilerde saf tuttu.

Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programında vatandaşlar, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

Oğuzlar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yatsı namazının ardından camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Dodurga'da Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Dodurga Belediyesinin vefat etmiş eski belediye başkanları, çalışanları ve aileleri için mevlit okutuldu.

Kızılkanat, Şeyh Habip, Fatih, Osmangazi ve Esentepe camilerinde düzenlenen programlarda, ebediyete irtihal edenlerin ruhu için dua edildi.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da belediye meclis üyeleri ve çalışanlarla mevlit programına katıldı.

Yatsı namazının kılınmasının ardından cemaate lokum ikram edildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

En düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
img

Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Orduspor otobüsü Suriye'de ne yapıyor? İşin sırrı çözüldü
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti
Ferdi Tayfur için hastanenin önüne geldi! Herkes ona baktı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı ne oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Memur maaş zammı ne oldu? En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK Aralık enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? FERDİ TAYFUR KİMDİR? Ferdi Tayfur kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir? Bu hafta sonu maç var mı? Süper Lig 18. hafta maçları ne zaman? Ferdi Tayfur cenaze töreni ne zaman? Ferdi Tayfur nereye defnedilecektir? TÜİK Ocak ayı kira artış oranı ne oldu? TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 3 OCAK | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olacak? 2025 en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.