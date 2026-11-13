Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Fatih Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobil karşı şeride geçti; sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Çorum'da otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.G'nin kullandığı 19 FB 979 plakalı otomobil, Fatih Caddesi İl Jandarma Komutanlığı önünde refüjde bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarparak devirdiği ağaçlar ve aydınlatma direği nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Aracın, ağaçların ve direğin kaldırılmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü İ.G'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare20

İran’ı küplere bindirecek fotoğraf
Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!
Ataşehir’de evine haciz gelen kişi 5’inci kattan düştü

Evine haciz için geldiler, 5'inci kattan aşağı düştü
Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı

Ormanda yasak aşk yaşarken olanlar oldu
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum

Arda Güler'den yediği tarihi golle ilgili yaptığı yorum bomba
66 yıl önce bugünü işaret etmişti! Kıyamet kehanetinde beklenen gün geldi

Bugün kıyamet mi kopacak? 66 yıl önce verilen tarih geldi çattı