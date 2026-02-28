Haberler

Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde D100 kara yolunda refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

F.C. (28) idaresindeki 34 TU 4234 plakalı otomobil, D100 kara yolu Beygircioğlu mevkisinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.C. (32), S.C. (37), H.C. (41) ve Z.C. (64) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden çifte yalanlama

DMM'den sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara yanıt
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: 'Tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz

"Tuzlu suya yatırdığımız silahları da ortaya dökeceğiz"
Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi

Maç sonunda büyük tepki
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden çifte yalanlama

DMM'den sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara yanıt
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş