Haberler

Çorum'da Ramazan davulcuları son provalarını yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Ramazan ayı boyunca görev yapacak 49 davulcu, Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek son provalarını gerçekleştirdi. Davulcular, gelenekleri yaşatacaklarını duyurdu ve bahşiş toplamanın yasak olduğunu belirtti.

ÇORUM'da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden olan davulcular, Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek son provalarını gerçekleştirdi. 49 davulcu, ilk sahurda sokaklara çıkacak.

Ramazan gelenekleri arasında önemli bir yere sahip olan davulcular, hazırlıklarını tamamladı. Hürriyet Meydanı'nda toplanan davulcular, görev öncesi son kez prova yaptı. Davulcuları temsilen konuşan Ercan Baykara, Çorum'un 23 bölgeye ve 49 parsele ayrıldığını belirterek, 49 davulcunun Ramazan boyunca görev yapacağını söyledi. Ercan Baykara, "49 davulcu arkadaşımız Ramazan boyunca görevlerini yapacaklar. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan süresince geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

GİDERLER BELEDİYEDEN, BAHŞİŞ YASAK

Ramazan ayı süresince görev yapacak davulcuların tüm giderlerinin Çorum Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Baykara, davulcuların vatandaşlardan bahşiş toplamasının yasak olduğunu ifade etti. Davulcular, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hürriyet Parkı önünde Ramazan öncesi geleneksel hale gelen "Çorum Halayı"nı çekerek etkinliği tamamladı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya

MHP'li Adan, AK Partili vekillere fena patladı
Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere 'doğum kontrolü' uygulanacak

Şaka değil gerçek! Güvercinlere doğum kontrolü uygulayacaklar