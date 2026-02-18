Çorum'da Ramazan davulcuları son provalarını yaptı

ÇORUM'da Ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden olan davulcular, Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek son provalarını gerçekleştirdi. 49 davulcu, ilk sahurda sokaklara çıkacak.

Ramazan gelenekleri arasında önemli bir yere sahip olan davulcular, hazırlıklarını tamamladı. Hürriyet Meydanı'nda toplanan davulcular, görev öncesi son kez prova yaptı. Davulcuları temsilen konuşan Ercan Baykara, Çorum'un 23 bölgeye ve 49 parsele ayrıldığını belirterek, 49 davulcunun Ramazan boyunca görev yapacağını söyledi. Ercan Baykara, "49 davulcu arkadaşımız Ramazan boyunca görevlerini yapacaklar. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ramazan süresince geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

GİDERLER BELEDİYEDEN, BAHŞİŞ YASAK

Ramazan ayı süresince görev yapacak davulcuların tüm giderlerinin Çorum Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Baykara, davulcuların vatandaşlardan bahşiş toplamasının yasak olduğunu ifade etti. Davulcular, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hürriyet Parkı önünde Ramazan öncesi geleneksel hale gelen "Çorum Halayı"nı çekerek etkinliği tamamladı.

