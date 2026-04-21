Çorum'da provokatif paylaşım yapan öğrenci tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde, okula saldırı olacağı yönünde asılsız paylaşım yapan 16 yaşındaki S.G., tutuklandı. Öğrencinin yaptığı paylaşım sonrası başlatılan inceleme sonucu gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edildi.
Lise öğrencisi S.G.'nin öğrencilerden oluşan mesajlaşma grubunda okula saldırı olacağı yönünde paylaşım yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. S.G.'nin paylaşımlarını inceleyen polis, öğrenciyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edilen S.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Samsun'daki Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
