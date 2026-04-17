Haberler

Çorum'da asılsız ve provokatif paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sungurlu ilçesinde, okullarda saldırı olabileceği yönünde asılsız paylaşım yapan 1 kadın ve 2 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde asılsız ve provokatif paylaşım yapan 1 kadın ile 2 öğrenci gözaltına alındı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri, dijital platformlarda halkı yanıltmaya yönelik paylaşım yapan kişilere karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Öğrenci velilerinden oluşan mesajlaşma grubunda, "okullarda saldırı olabileceği" yönünde paylaşım yaptığı belirlenen T.A. (26), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öğrencilerden oluşan bir mesajlaşma grubunda ise "para karşılığında şiddet eylemi yapabileceklerini" paylaşan B.Ş. (14) ve M.Y.K. (14) de "suç ve suçluyu övme" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen T.A, B.Ş. ve M.Y.K, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

