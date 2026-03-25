Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis, 3 yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, bir polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İskilip yolu üzerindeki Ömerbey Kavşağı'nda meydana geldi. Ü.G. yönetimindeki 19 UT 967 plakalı otomobil ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait A.S. idaresindeki 19 AGM 184 plakalı resmi araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ü.G. ile yanında bulunan F.G. ve polis memuru A.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastane ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Dünyanın beklediği haber geldi
İsrail'e İspanya'da Real Madrid maçı öncesi şok protesto

İsrail'e Real Madrid maçı öncesi büyük şok
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı

Ne günlere kaldık! Direk dansı yapan kadını eşi kayda aldı
Kendisini işten çıkaran belediye başkanına sokak ortasında fena patladı

Belediye başkanıyla sokakta karşılaşınca sinirlerine hakim olamadı
Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası

Dünyanın beklediği haber geldi
Dybala'ya Süper Lig'den dev teklif: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş

Bombayı patlatıyorlar: 3 yıllık sözleşme, 6 milyon Euro maaş
İsrail'de sirenler çalarken bıçaklarla dans eden kadın etkisiz hale getirildi

Dev bıçaklarla dans eden kadını böyle etkisiz hale getirdiler