Çorum'da peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'da peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Alaca ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda, iki otomobil devrildi ve kazazedelere sağlık ekipleri müdahale etti.

Çorum'un Alaca ilçesinde peş peşe meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.E. (44) idaresindeki 38 AJK 486 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu İbrahim köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Ardından İsmail Sak'ın (48) kullandığı 19 TGG 019 plakalı otomobil de kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 38 AJK 486 plakalı otomobilde bulunan B.B. ve M.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Sak, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu

Olan Arda'ya oldu!

Konyasporlu futbolculardan 'Polis Haftası' sürprizi

Polis üniforması giyen bu kişileri tanıdınız mı?
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Eski Galatasaraylı Fernando, futbola veda etti

Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!