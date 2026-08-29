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Çorum'da Parkta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da Parkta Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Çorum'da bir parkta çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki iki kişi, 16 yaşındaki bir şüphelinin tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da bir parkta çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Buharaevler Mahallesi Mahmutevler Caddesi'ndeki bir parkta O.P. (18) ve E.A. (18) ile A.E.Ö. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.E.Ö, tüfekle 2 kişiyi yaraladıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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