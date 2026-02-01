Haberler

Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da bir parkta çıkan kavgada 18 yaşındaki Hasan Arda K., bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ÇORUM'da bir parkta çıkan kavgada Hasan Arda K. (18), bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar 3'üncü Cadde üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre; Hasan Arda K., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Hasan Arda K., kolundan ve ayağından bıçakla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı

7 golle şov yaptılar! Süper Lig'e göz kırpıyorlar
5 yıllık kin kanla bitti! Kayınpederi ile kayınbiraderine sokak ortasında kurşun yağdırdı

5 yıllık kin kanla bitti! Sokak ortasında damat dehşeti
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı

AK Parti ve CHP'ye kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı