Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

ÇORUM'da bir parkta çıkan kavgada Hasan Arda K. (18), bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar 3'üncü Cadde üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre; Hasan Arda K., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Hasan Arda K., kolundan ve ayağından bıçakla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.