Haberler

Çorum'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Çorum'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangında hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Çorum-Yozgat kara yolu Alaca ilçesi Fakılar köyü yakınlarında Ali Rıza Çömez'e ait park halindeki 80 LF 440 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alaca itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.