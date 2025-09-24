Çorum'da Park Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangında hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Çorum-Yozgat kara yolu Alaca ilçesi Fakılar köyü yakınlarında Ali Rıza Çömez'e ait park halindeki 80 LF 440 plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alaca itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel