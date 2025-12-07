Haberler

Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Çorum'un Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir otomobil, önceki bir yangının tam söndürülmemesi nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum'da yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yusuf K.B.'ye ait 19 ABC 463 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi 77. Sokak'ta park halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın önceden yakılmış ve tam söndürülmemiş bir ateşin üzerine park edilmesinden dolayı yangın çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
